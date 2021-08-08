Konyaaltı Belediyesi, gezici şarj dolum aracı ile vatandaşların şarj ihtiyacını karşılıyor.
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Konyaaltı Belediyesi, gezici şarj dolum aracı ile vatandaşların şarj ihtiyacını karşılıyor.

Konyaaltı Belediyesi, gezici şarj dolum aracı ile vatandaşların şarj ihtiyacını karşılıyor.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, orman yangını nedeniyle Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde elektrik kesintisi yaşayan köylerde, gezici şarj dolum aracı ile vatandaşların şarj ihtiyacını karşılıyor.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, orman yangını nedeniyle Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde elektrik kesintisi yaşayan köylerde, gezici şarj dolum aracı ile vatandaşların şarj ihtiyacını karşılıyor.

Antalya'da 28 Temmuz'da Manavgat ilçesinde başlayan, daha sonra Gündoğmuş, Alanya ve Akseki'ye sıçrayan orman yangınları, 10 günlük çabanın ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 25 araç ve 50 personel ile destek veren Konyaaltı Belediye ekiplerinin bir kısmı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatıyla ateş tam anlamıyla sönene kadar bölgede kalmaya devam edecek.

"Ateş sönene kadar bölgedeyiz"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Semih Esen, orman yangını nedeniyle enerji verilemeyen köy ve mahallelerde vatandaşların cep telefonlarını şarj etme konusunda güçlük çektiğini söyledi. Belediyenin bir aracını mobil şarj dolum aracına dönüştürdüklerini dile getiren Başkan Esen, bu araçla aynı anda 80 cep telefonunu şarj edebildiklerini aktardı. Çok sayıda powerbanki de köylere gönderdiklerini kaydeden Esen, cep telefonlarının özellikle afet anlarından hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Esen, enerji sıkıntısı sona erene kadar aracın köylerde dolaşmaya devam edeceğini söyledi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, gezici şarj dolum aracı ile vatandaşların şarj ihtiyacını karşılıyor.
Konyaaltı Belediyesi, gezici şarj dolum aracı ile vatandaşların şarj ihtiyacını karşılıyor.
Konyaaltı Belediyesi, gezici şarj dolum aracı ile vatandaşların şarj ihtiyacını karşılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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