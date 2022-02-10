Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)

YOL AÇILDI

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün saat 20.30 sıralarında araç trafiğine kapatılan Antalya- Konya yolu, bugün saat 17.30 sıralarında açıldı. Alacabel mevkisindeki çalışmanın ardından yolda ekipler, tüm araçların geçişine izin verdi. Karayolları ekiplerinin Alacabel'de kar kürüme ve şerit genişletme çalışmaları devam ediyor.