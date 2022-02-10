Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)

Demirören Haber Ajansı, Adem Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)

YOL AÇILDIİç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün saat 20.30 sıralarında araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya yolu, bugün saat 17.30 sıralarında açıldı.

YOL AÇILDI

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün saat 20.30 sıralarında araç trafiğine kapatılan Antalya- Konya yolu, bugün saat 17.30 sıralarında açıldı. Alacabel mevkisindeki çalışmanın ardından yolda ekipler, tüm araçların geçişine izin verdi. Karayolları ekiplerinin Alacabel'de kar kürüme ve şerit genişletme çalışmaları devam ediyor.


Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)

Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)

Demirören Haber Ajansı / Adem Çetin - Güncel

Akdeniz, Antalya, Tragger, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title