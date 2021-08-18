Konya'ya özgü yemek sayısı 10'a yükseldi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından coğrafi işaretler tescil başvurusu yapılan Konya'ya özgü 51 yemeğin tanıtımı yapıldı

Bakan Ersoy: "Konya'yı Türkiye'nin Yeni Turizm Yüzlerinden Biri Yapacağız"

Tescil başvurusu yapılan ürünlerin tanıtım programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Konya'nın artık sadece bir ticaret şehri, tarım şehri değil, aynı zamanda bir turizm şehri olarak da anılmasını istiyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Konya'yı turizmin bir tamamlayıcısı olan gastronomisiyle de birlikte tescilli bir şehir haline getirip Türkiye'nin yeni turizm yüzlerinden biri haline getireceğiz." dedi.

Kalehan Ecdat Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı katıldı.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte Konya'daki turizm potansiyelini öne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Konya'nın ticaretten, sanayiden ve tarımdan elde ettiği gelirin çok daha fazlasını turizmden elde edebilecek şekilde şehri hazır hale getirmek istediklerini kaydeden Bakan Ersoy, Konya'da ihtiyaç duyulan potansiyelin fazlasıyla bulunduğuna dikkat çekti.

Mevcut potansiyelin sadece biraz parlatılarak alt yapının oluşturulması gerekliğine vurgu yapan Bakan Ersoy, "Konya'nın artık sadece bir ticaret şehri, tarım şehri değil, aynı zamanda bir turizm şehri olarak da anılmasını istiyoruz. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyemizle birçok nokta tespit edildi. Şimdi, onları hızlı bir şekilde hem alt yapı olarak hem üst yapı olarak hem restorasyon olarak belediyemizle birlikte hazırlıyoruz. 2023'e kadar Konya'yı tekrar turizmde de marka bir şehir yapacağız." dedi.

KONYA'YA HAS ÇOK BÜYÜK LEZZETLER VAR

Konya'nın gastronomisinin de çok ileri seviyede olduğunu kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konya'ya has çok büyük lezzetler var. Turizm şehri olmak, gastronomi şehri olmak Coğrafi İşaretli Ürünler alarak olmuyor sadece. UNESCO'dan ve başka yerlerden tescil alarak da olmuyor. Bunlar için gerekli ortamın hazırlanması, bunların yerinde test edilebileceği keyifli ortamların hazırlanması gerekiyor. Bu bağlamda sokak sağlıklaştırma çalışmaları olsun, yeni caddeler olsun Konya Büyükşehir Belediyemiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Onları da inşallah çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Gerçekten Konya'yı sadece turizmin bir tamamlayıcısı olan gastronomisiyle de birlikte tescilli bir şehir haline getirip Türkiye'nin yeni turizm yüzlerinden biri haline getireceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi 4 tane coğrafi işaret aldı, 6 tane de bugün alıyor. 51 tane başvuru var. İnşallah tamamına da alacak."

KONYA'NIN KÜLTÜRÜNÜ GENİŞ KİTLELERE TANITACAĞIZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Bizim buralarda yemek bir medeniyettir" diyerek yola çıktıklarını belirterek, "Bugün 6 ürünümüze daha coğrafi işaret aldık. Toplam sayımız 10'a yükseldi. Müracaatı yapılmış ürün sayımız 51. Konya'mızın kültürünü ve yemeklerini geniş kitlelere tanıtmak için çalışacağız. Verdiği desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

KONYA'YA ÖZGÜ 10 YEMEĞİN TESCİLİ ALINDI

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu ile daha önce Bamya Çorbası'nın tescili alınmıştı. Ayrıca bu yıl yapılan başvurular kapsamında 9 yemeğin daha başvurusu kabul edildi. Tescili başvurusu kabul edilen yemekler şunlar: İrmik Helvası, Etli Yaprak Sarması, Domalan Yemeği, Ildız Kökü Yemeği, Haside Tatlısı (Kara Helva), Kikirdekli Kesme Çorbası, Kara Erik Kavurması, Zerdali (Kayısı Hoşafı) ve Reyhan Şerbeti.

Kaynak: Bültenler