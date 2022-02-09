Konya ve Karaman'da eğitime 'kar' engeli - Haberler
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Konya ve Karaman'da eğitime 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Konya ve Karaman'da eğitime 'kar' engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Karaman merkezde de yarın yüz yüze eğitime ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Konya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Halkapınar, Ereğli, Yunak, Sarayönü, Doğanhisar, Ilgın, Hüyük, Altınekin, Çeltik, Derbent ve Bozkır ilçelerinde yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Karaman'da da merkez ve merkeze bağlı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Halk Eğitim Müdürlüğü ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime de ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları idari izinli sayılacak.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Engelli, Karaman, Konya, kar, Güncel, Haberler

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