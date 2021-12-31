Konya Valisi Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Özkan, AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'dan fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

"Haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri oylayan Özkan, haberde Sefa Karacan'ın "Çaresiz Bekleyiş", yaşamda Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

Özkan, AA muhabirine, Anadolu Ajansının, Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi dünyada da insanların haber hakkının tahakkuku açısından çok önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının, doğru habercilik ve habere hızlı erişim noktalarında en önemli kamu hizmetlerinden birini yerine getirdiğine dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının bu çalışmaları toplumun doğru bilgi edinme hakkı açısından önemli bir güvence mekanizması. Bu vesileyle Anadolu Ajansının yönetimini, alanda faaliyet gösteren bütün muhabirlerini, çalışanlarını tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi fotoğrafları hem bireysel hem de toplumsal yaşamımızda yakalama ümidiyle bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum."

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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