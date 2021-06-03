"Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün 81 ilimizde ve Konya'da, 5 metreye kadar mesafeleri ölçebilen 3 boyutlu yazılımla, hava kirliliğine neden olan noktaları anlık tespit ediyoruz, ona göre harekete geçiyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün 81 ilimizde ve Konya'da, 5 metreye kadar mesafeleri ölçebilen 3 boyutlu yazılımla, hava kirliliğine neden olan noktaları anlık tespit ediyoruz, ona göre harekete geçiyoruz. Türkiye'de kirletici vasfı yüksek olan 300'den fazla sanayi tesisinin 686 bacasını ekiplerimiz sürekli takip ediyor." dedi.

Kurum, Mevlana Kent Meydanı'nda düzenlenen "Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" programında, Çevre Haftası'nda yeni çevre projeleriyle, yeşil yatırımlarla geldikleri Konya'da çok özel bir günü yaşadıklarını söyledi.

Çevreye saygılı şehirler hedefiyle Türkiye'nin her tarafında gerçekleştirdikleri yeşil yatırımların bir yenisini daha Konya'da başlattıklarını dile getiren Kurum, "Konya Tarihi Kent Merkezi Hava Kalitesi İyileştirme Projesi'nin 1. Etabı için 'Ya Allah Bismillah' diyoruz. Konya'mızın çehresini değiştirecek, güzelliğine güzellik katacak tüm bu projelerimiz, Konya'mız için, kıymetli hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"1106 konutumuzun doğal gaz dönüşümünü yapma kararını aldık"

Kurum, Konya'nın hava kalitesini iyileştirecek, daha temiz havaya sahip olmasını sağlayacak bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, Konya tarihi kent merkezinde özellikle kış aylarında, kömür kullanımına bağlı olarak yoğun bir hava kirliliği olduğunu hatırlattı.

Bu sorunu çözmek için Konya Büyükşehir Belediyesi ile çalışma yürüttüklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Şehrimizin tarihi ve kültürel açıdan önemli olan şehir merkezindeki 4 kilometrekarelik alanda bulunan 1106 konutumuzun doğal gaz dönüşümünü yapma kararını aldık. 4 etapta yürüteceğimiz projenin fizibilite çalışmalarını tamamladık. Yatırım maliyeti 15 milyon lira olan projemizin, her ay bir etabını bitirmek suretiyle tüm konutlarımızın doğal gaz dönüşümünü en geç ekim ayında tamamlayacağız."

"Konya'mızın iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sağlayacağız"

Kurum, bu projeyle Konya tarihi şehir merkezi ve Mevlana bölgesinde hava kirliliğinin sona ereceğini vurguladı.

Projeyle Konya Temiz Hava Eylem Planı'nın uygulanmasına da katkı sunacaklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Konya genelinde katı yakıt kullanan konut ve ticari alanların doğal gaza dönüşümünü hızlandıracağız. Katı yakıtlardan kaynaklanan hava kirletici emisyonları azaltacağız. Konya'mızın iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sağlayacağız. En önemlisi de Konyalı hemşerilerimizin sağlığını, sıhhatini koruyacağız."

Kurum, 2002 yılında sadece 8 olan hava kalitesi izleme istasyonu sayısının 45 kat arttırılarak, 355'e çıkarıldığını vurguladı.

"300'den fazla sanayi tesisinin 686 bacasını ekiplerimiz sürekli takip ediyor"

Hava kalitesi istasyonlarının kirliliği anlık olarak takip ettiğini, ölçtüğünü ve sınıflandırdığını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz hemen bölgeye ulaşıyor, müdahale ediyor. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Konya'mızda, doğal gaz kullanımı sanayide 2003'te başladı, konutlarda 2004 yılında başladı. Hemşerilerimizin büyük çoğunluğu bugün evlerinde, iş yerlerinde doğal gaz kullanıyor. Fakat buna rağmen, özellikle Konya şehir merkezinde, hava kirliliği problemleriyle zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Bilhassa sonbahar ve kış aylarında sıkça havada tabakalaşma görüyoruz. Konya'mızı, şehrin genelini kapsayacak şekilde merkez, Erenköy, Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli ve Sarayönü'nde bulunan 10 izleme istasyonumuzdan 7/24 olarak takip ediyoruz. Bugün 81 ilimizde ve Konya'da, 5 metreye kadar mesafeleri ölçebilen 3 boyutlu yazılımla, hava kirliliğine neden olan noktaları anlık tespit ediyoruz, ona göre harekete geçiyoruz. Türkiye'de kirletici vasfı yüksek olan 300'den fazla sanayi tesisinin 686 bacasını ekiplerimiz sürekli takip ediyor."

Kurum, 81 ilin tamamında hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ile egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak tespit edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin 1. etabını butona basarak başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat