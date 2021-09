Konya Selçuklu'da özel çocuklar toprakla buluştu

Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe'de engelsiz tarım uygulamaları kapsamında bahçe hasadı festivali düzenlendi.

Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe'de engelsiz tarım uygulamaları kapsamında düzenlenen Bahçe Hasadı Festivali, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar'ın da katılımı ile gerçekleşti. "Özel çocuklarımızın eğitim bizim için çok daha önemli" diyen Başkan Pekyatırmacı "Bulduğumuz en ufak toprak parçasını bile değerlendirmemiz gerekiyor. Ağaç dikeceğiniz ya da oradan istifade edebileceğimiz bir durum varsa en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Özel öğrenciler ektikleri organik ürünlerin hasat sevincini yaşarken, festivalde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da öğrencileri yalnız bırakmadı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Arif Sarı'nın selamlama konuşmasıyla başlayan etkinlikte protokol konuşmaları gerçekleşti. Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Ak Parti il Başkan Vekili Kazım Küçükçöğenler, okul idarecileri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"Öğrencilerimizin toprakla buluşmaları çok değerli faaliyet"

Özel öğrencilerin hayatı ve doğayı tanımaları için toprakla uğraşmalarının gerekli olduğunu belirten Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Bugün sonbaharın son sıcak günlerini yaşadığımız güzel günde, bu sıcak atmosferde, anlamlı programda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Öğrencilerimizin hayatı tanımaları, doğayı tanımaları için özellikle toprakla uğraşıp, bir şeyler üreterek enerjilerini toprağa aktarmaları, toprakla buluşup bir şeyler üretiyor olmaları, kendilerini ifade etme adına bu tür imkanları değerlendiriyor olmaları eğitim adına çok anlamlı faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin hazırlanmasında emek veren bütün öğretmenlerimizi, okul idaremizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Burada çok güzel bir ortam oluşmuş adeta Sille Tabiat Okulu'nu andırmış. Öğrencilerimiz tabiatla iç içe bir şekilde yetişiyorlar, bu bizler için örnek bir çalışma. Okullarımızda güzel ortamlar oluşturulmaya çalışılıyor, öğrencilerimiz için en iyi eğitim imkanları sunulmaya çalışılıyor. Bunların hazırlanmasında Selçuklu Belediyemizin, diğer Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve hayırseverlerimizin büyük katkılarını alıyoruz. Bu vesile ile emeği geçen herkese ve katkı sunan belediyemize teşekkür ediyorum. " dedi.

"Özel çocuklarımızın eğitim bizim için çok daha önemli"

Selçuklu Özel Uygulama Okulu'nda güzel bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, " Bugün hakikaten özel bir gün. Çünkü burada öğrencilerimiz çok güzle bir ortam oluşturmuşlar. Maşallah alanın içinde domatesten, salatalığa, kavuna, çileğe ve mısıra kadar her şey var, her şey üretilmiş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz eğitime her zaman önem veriyoruz ama özel çocuklarımızın eğitimi, özel çocuklarımızın ortamı, onların meşguliyetleri bizim için çok daha önemli. Onlara böyle bir ortamı sağladıkları için başta okul yönetimimize, idarecilerimize, öğretmenlerimize, okul aile birliğine ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada yapılan çalışmadan hakikaten etkilendim. Çünkü böyle bir çalışma yapılmamış olsaydı bugün biz burada öğrencilerimizle birlikte olamayacaktık. Onlar böyle bir ortama sahip olmayacaktı. Eğitimi sadece okul içerisinde, sınıflarda, dört duvar arasında yapılan bir iş olarak görmüyoruz. İşte bu faaliyetlerde eğitimin bir parçası. Çocuklarımızın mutlaka doğayla tabiatla iç içe, hayatın ve üretimin içinde olmaları gerekiyor. Bu noktada aslında çok imkanlarımız var ve bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Bu yönde burada örnek bir çalışma yapılmış. Sadece özel uygulama okulları için değil bütün okullarımız için örnek olmasını temenni ediyorum. Bulduğumuz en ufak bir yeri, en ufak bir toprak parçasını bile değerlendirmemiz gerekiyor. ya ağaç dikeceğiniz ya da oradan istifade edebileceğimiz bir durum varsa bunu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradaki öğrencilerimizi en kalbi duygularımla selamlarımı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi bildiriyorum. Onlar bizim için her zaman değerli, her zaman en özel öğrenciler. Hepinizi seviyoruz, hepiniz için buradayız. Sizinle birlikte olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sevgi saygı, muhabbetle selamlıyor hayırlı günler diliyorum" dedi.

"Özel öğrencilerimizin bu tür faaliyetlerde bulunmasını önemsiyoruz"

Bahçe hasadı festivalinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Bize temsili bir hasat demişlerdi ama burada profesyonel bir hasada şahitlik ediyoruz. Buradaki çocuklarımızla birlikte böyle güzel bir iş çıkarılması bizi son derece mutlu etti. Öğrencilerimizin her zaman okul dışındaki faaliyetlerle özellikle bu tür tarımsal ya da sınai üretimle buluştuğu yerlerde bulunmasını son derece önemsiyoruz. Hele böyle özel öğrencilerimizin olduğu bir okulda bu tür faaliyetleri görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Emeği geçen herkese ve eğitime her zaman destek olan Selçuklu Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür faaliyetlerle biz özel öğrencilerimizi biraz daha hayatın içerisinde, daha sosyal bir hayatın içinde görme imkanı buluruz. Bu tür faaliyetlerin devamının gelmesi temennisi ile emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum" dedi. Haber Merkezi

