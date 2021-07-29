Konya Şehir Tiyatrosu "Misafir" oyunuyla sezonu açtı

Konya'nın kültür ve sanat hayatına katkıda bulunan ve sahnelediği nitelikli oyunlarla büyük beğeni toplayan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Misafir" adlı oyunla yeniden izleyicisiyle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Bilgesu Erenus tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Alpay Aksum'un üstlendiği sezonun ilk oyunu Pandemi tedbirleri ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde (SKM) gerçekleştirildi. Akşehir'in yarenlik kültürüyle beraber 1960'lı yıllarda daha iyi bir yaşam kurabilmek amacıyla Türkiye'den Almanya'ya işçi akını durumunun ele alındığı oyunda; önce misafir olarak çağrılan insanların daha sonra deformasyona uğraması ve uyumsuzluk gibi nedenlerle kovulması konu ediliyor.

İlk gösterimi yapılan oyun 4 ve 25 Ağustos'ta da izleyicilerle buluşacak. Oyunun biletleri; Kültür AŞ. Satış Ofisi, Şehirler Arası Otobüs Terminali Konya Kitapçısı, SKM Konya Kitapçısı ve konyasehirtiyatrosu.com adresinde de online olarak temin edilebiliyor.

31 Ekim 1961'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Devleti arasında "Türk İşgücü Anlaşması" imzalandı ve böylece ilk resmi Türk işgücü göçü başladı.

AĞUSTOS'TA "MAVİ KUŞ" OYUNU DA SAHNELENECEK

Konya Şehir Tiyatrosu Ağustos ayı içerisinde "Mavi Kuş" adlı oyunla Konyalı sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Özgür Kaymak tarafından oyunlaştırılan, yönetmenliğini Mustafa Uzman'ın yaptığı sezonun ikinci oyununda; tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü "Mavi Kuş"ta yolları kesişen toplumun farklı kesimlerinden yolcuların sürprizlerle dolu tuhaf yol hikayesi anlatılıyor.

Kaynak: Bültenler