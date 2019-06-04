Konya'nın peri bacaları Kilistra Antik Kent

Konya'da tarihi 'Kral Yolu' üzerinde bulunan ve Kapadokya'daki peri bacaları benzeri yapısıyla dikkat çeken 'Kilistra Antik Kent', ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. İçerisinde haç planlı şapel, sümbül kilise, büyük su sarnıcı, kiliseler, manastırlar, gözcü kuleleri, sığınaklar, antik yollar gibi yapılar bulunan antik kent, önemli bir inanç turizmi merkezi olma özelliği taşıyor.

Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi'nde bulunan Kilistra Antik Kenti, tarihi 'Kral Yolu' üzerinde yer alıyor. Milattan önce 3'üncü yüzyılda yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlanan Kilistra, Helenistik ve Roma dönemlerinde yoğun yerleşimin olarak kullanıldı. Hristiyanlık döneminde hızla büyüyen Kilistra içerisinde; haç planlı şapel, sümbül kilise, büyük su sarnıcı, kiliseler, şapeller, manastırlar, gözcü kuleleri, sığınaklar, antik yollar gibi yapılar barındırıyor. Antik kent, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarttığı gibi inanç turizmi açısından da önemli bir yere sahip.

KARAKOL VAZİFESİ GÖRMÜŞ

Kilistra'nın tarihini anlatırken buranın karakol vazifesi gördüğüne dikkat çeken Jeoloji

Mühendisleri Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fethullah Arık, şunları söyledi

Kilistra eski bir yerleşim yeridir. Özellikle milattan sonra Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerinde hemen güneyindeki Hatunsaray bölgesindeki Hristiyan yerleşimler Konya'daki putperest yönetimden kaçıp buraya yerleşen Theakla isimli bir azizenin olduğu bir bölgedir. Bunun Konya bölgesindeki çalışmaları sırasında ciddi bir şekilde cezalandırılması söz konusu olduğu için Hatunsaray'a gelip yerleşiyor. Kilistra bölgesi, Hatunsaray'ın bir ileri karakolu olarak görülüyor. 'Kral Yolu' üzerinde olan bir bölgedir. Güneyde Bozkır bölgesindeki inançsız olanların gelip sürekli olarak saldırılar düzenlediği bir bölge. Hem Konya hem de Bozkır'ın saldırıları engellemek için Kilistra bölgesi bir nevi karakol vazifesi görmüştür.

Bölgede çok sayıda kilesinin olduğunu ifade eden Arık, Bölgede epeyce bir kilise varlığı söz konusudur. O dönemden kalma mimari yapıların birçoğu kaya oyma yapılardır. Bu yapıların içerisinde kiliseler, şapeller, yaşam alanları mevcut ve tarih anlamında da oldukça önemli olarak gördüğümüz bir noktadır. Hemen Konya'nın yanında olduğu içinde inanç turizmi anlamında da önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. dedi.

KAPODOKYA BENZERİ BİR YAPI

Kayaç yapısı ve görüntü itibariyle bölgenin Kapadokya'daki peri bacalarına benzediğini ifade eden Arık, Kilistra bölgesinde kayalar Konya çevresinde günümüzden yaklaşık 11 ila 3 milyon yıl arasında olmuşmuş olan volkanik kayaların olduğu bölgedir. Kilistra'da ana kilisenin olduğu bölgede özellikle kayalar volkanik kayalardır. Patladıktan sonra kaynaklanmış olan tüflerdir. Bunlar kolayca oyulabildikleri, işlenebildikleri için o bölge seçilmiştir. Peri bacası gibi olduğu doğrudur. Peri bacası tamda böyle arazilerde suyla, gece gündüz sıcaklık farkları, mevsimler şartlarla çabuk ayrışabilen özellikle üstte volkanik tabakaların sağlam olduğu bölgelerde alttaki yapıyı koruyan bir morfolojiye sahiptir. Bu tip yapıların içerisinde kolayca oyularak içerisine odalar ibadethaneler, yaşam alanları oluşturulabiliyor. Orta Anadolu'nun birçok noktasında gördüğümüz peri bacası yapıları küçük çapta da olsa Kilistra bölgesinde de mevcut. diye konuştu.

Kilistra Antik Kenti'ne ziyarete gelenlerin ise kilisenin duvarlarına kalp şekli çizip, spreyle çeşitli yazılar yazmış olmaları ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA