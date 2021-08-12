Konya'nın göllerine balık takviyesi

Tarım ve Orman Bakanlığı yurt genelinde göllere balık takviyesi yapmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yurt genelinde göllere balık takviyesi yapmaya devam ediyor. O takviyelerin son adresi Konya oldu. Konya'daki 21 göl ve gölete 1 milyondan fazla yavru sazan balığı bırakıldı. Haber: Konya İl Enformasyon

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde göl ve göletlere balık takviyesi devam ediyor.

Konya da takviye allan iller arasında. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne ait Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında bir milyondan fazla sazan ildeki 21 göl ve gölete bırakıldı.

Sürdürülebilir bir çevrenin önemini vurgulayan Konya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcımız Esat Altuntaş, "Bunun 600 bini Beyşehir Gölümüze bırakılacak. Beyşehir Gölünden balıkçılıkla geçimini sağlayan üreticilerimiz için de bu balık salınımı büyük önem arz ediyor. Bakanlık olarak her zaman üreticilerimizi destekliyoruz. Balıkçılarımıza da tekne başına destekleme ödemesi yapıyoruz. 2021 yılında da bu desteklemelerimiz devam edecek. Balıkçılık İlimizde bitkisel ve hayvansal üretim açısından önemli bir yere sahiptir. Projenin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemiz, biyoçesitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir. " dedi. tarım orman balık konya sazan

Kaynak: Habermetre