Konya Milletvekili Sorgun'dan Şeb-i Arus'a Davet

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, TBMM'de bir konuşma yaparak herkesi Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü anma törenleri dolayısıyla Konya'ya davet etti.

Milletvekili Sorgun, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) söz aldı. Sorgun, konuşmasında Anadolu topraklarının her zaman garip gurebaya, mazlumlara, mağdurlara, çaresizlere sığınak olduğunu ifade ederek, "Tarihimizde; doğudan Moğol, batıdan Haçlı istilaları sebebiyle bu coğrafyaya birçok göçler olmuştur. Bugün de, çağdaş Moğol ve Haçlıların ülkeleri istila, işgal ve talanları dolayısıyla yine milyonlar bu topraklara göç etmiş ve halen de etmektedir. Bu ve benzeri sebeplerle Anadolu'nun insan mirası çok çeşitli ve zengindir. Nice gönül erleri, Hakk ve halk dostu değerlerle dolup taşmıştır. Hiç şüphesiz bu yıldızlardan bir tanesi de yedi asırdır dünyaya ışık sunan Hazreti Mevlana'dır. Zulüm, talan, işgal ve istilanın hüküm sürdüğü, ayrılık ve gayrılıkların kol gezdiği dünyamızda ne kadar da muhtacız onun barış, birlik ve esenlik iklimine. Ölümü vuslat, yani sevgiliyle buluşma bilip, ölüm gecesini Şeb-i Arus, yani 'Düğün Gecesi' ilan etmek, her kişinin değil; olsa olsa er kişinin harcı olsa gerek. Hazreti Mevlana'yı Anma ve Anlama törenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya'da icra edilecek. Törenlerin her yıl bir teması var. 2016 yılı teması 'Birlik Vakti', 2017 teması 'Kardeşlik Vakti.' Bu yıl ki teması ise 'Selam Vakti.' Hepinizi Konya'ya, selam ikliminde buluşmaya davet ediyorum" dedi. - KONYA