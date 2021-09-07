Konya Kapapınar'da Öğretmen Evi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan aşevi açılışı yapıldı

Karapınar'da Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından kurulan aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Karapınar'da Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından kurulan aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ve Şube Müdürleri Ahmet İçalan, Tahir Ağırgötüren, İlçe Emniyet Müdürü Nejdet Ercan ve Öğretmenevi Müdürü Hulusi Sonkaya katıldı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat'a, Belediye Başkanımız Mehmet Yaka'ya ve beraberindeki heyete bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ve Öğretmenevi Müdürü Hulusi Sonkaya şu ifadelere yer verdiler: "Açılışı yapılan yemekhane de taşımalı 16 okul, bin 200 öğrenci ve 200 öğretmenin yemekten yararlanacağını ve gıda mühendisi öğretmenimiz Orhan Sağlamer gözetiminde aşçılarımız tarafından gördüğünüz bu hijyenik ortamda pişirilecek yemekler taşımalı 16 okula termo kaplarla soğumadan servis edilecektir. " Kaymakam Murat ve Başkan Yaka bu yemekhanenin ilçemize hayırlı olmasını ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz dediler. AB Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre