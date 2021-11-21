Konya itfaiyesi ülke içinde ve dışında model oluyor

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yaptığı başarılı çalışmalarla hem ülke içinde hem de ülke dışında model olmaya devam ediyor. Konya İtfaiyesi'nde 12 gün eğitim alan Libyalı itfaiyeciler, başarılı bir tatbikatın ardından sertifikalarını aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla Libya belediyelerinde görevli itfaiye çalışanlarına 12 gün süren eğitimi tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde eğitimleri başarıyla tamamlayan 20 kişiden oluşan Libyalı itfaiyecilere sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, eğitimleri başarıyla tamamlayan Libyalı itfaiyecilerin ülkelerine döndükleri zaman aldıkları eğitimleri başarıyla uygulamalarını diledi.

TİKA temsilcisi Onur Yaşar da Konya Büyükşehir Belediyesi'ne eğitim sürecinde göstermiş olduğu ev sahipliği ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Libya'dan gelen itfaiye grubunun Başkanı Muhamed Tayep ise, verilen itfaiye eğitiminden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, TİKA'ya teşekkür ederek, aldıkları itfaiye eğitimlerini Libya'da uygulayacaklarını söyledi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız Tosun'un da katıldığı programda gerçekleştirilen tatbikat göz doldururken; yangına müdahale başta olmak üzere; yerel yönetimlerde afet yönetimi, arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, ilk yardım ve olay yeri inceleme konularında başarılı olan Libyalı itfaiyecilere sertifika verildi. - KONYA