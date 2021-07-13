Son Dakika | Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Engin Dinç, yeni görevine başladı.

Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı

KONYA - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Engin Dinç, yeni görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Emniyet Müdürü Engin Dinç Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Emniyet Müdürü Engin Dinç, yeni görev yeri Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı. Tören mangasını selamlayan Dinç, daha sonra kendisini karşılayan mesai arkadaşları ile tanıştı.

Eskişehir gibi güzel bir ilden, Yunus Emre'nin diyarından Şems-i Tebrizi ve Hazreti Mevlana'nın diyarına geldiklerini belirten Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Türkiye'nin en büyük, en güzel şehirlerinden bir tanesine emniyet müdürü olarak atanmak bizim için ayrı bir gurur ve onur meselesi. Bu doğrultuda devlet büyüklerimize ayrıca şükranlarımızı arz ediyorum. Bu şerefli göreve bizi layık gördükleri için ben şimdiden hem Konyalı vatandaşlarımıza, hem emniyet teşkilatı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son Dakika | Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı
Son Dakika | Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı
Son Dakika | Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı
Son Dakika | Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu

Konya'da bir evde ortaya çıkan 'et yiyen örümcek' paniğe neden oldu! Isırdığı yeri çürütüyor
Konya'da bir evde ortaya çıkan "et yiyen örümcek" paniğe neden oldu! Isırdığı yeri çürütüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş İlyas Tetik Petek Dinçöz Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Metin Oktay Alper Yılmaz Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 13:51:24. #1.16#

title