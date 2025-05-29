KONYA HAVA DURUMU: 29 Mayıs 2025 Perşembe günü Konya hava durumu nasıl? Konya 5 günlük hava durumu tahmini
Konya'da 29 Mayıs Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Peki, 29 Mayıs'ta Konya'da sıcaklıklar nasıl olacak? Konya'da yağmur bekleniyor mu? İşte, Konya için güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan değişken hava koşulları, Konya'da da hava sıcaklıklarını etkilemeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 29 Mayıs Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 29 Mayıs Konya hava durumu nasıl? Konya'da yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…
KONYA'DA HAVA DURUMU NASIL?
29 Mayıs 2025 Perşembe günü Konya'da hava durumu, günün büyük bölümünde parçalı bulutlu seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, özellikle öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre:
Gündüz sıcaklığı: 23°C
Gece sıcaklığı: 15°C
Hava durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
Yağış ihtimali: Yüksek
Nem oranı: Orta seviyede