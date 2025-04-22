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KONYA HAVA DURUMU: 23 Nisan Konya hava durumu nasıl? Konya 5 günlük hava durumu tahmini

KONYA HAVA DURUMU: 23 Nisan Konya hava durumu nasıl? Konya 5 günlük hava durumu tahmini
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Konya'da 23 Nisan Çarşamba günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 23 Nisan'da Konya'da sıcaklıklar nasıl olacak? Konya'da yağmur bekleniyor mu? İşte, Konya için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava koşulları, Konya'da da hava sıcaklıklarını etkilemeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 23 Nisan Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 23 Nisan Konya hava durumu nasıl? Konya'da yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…

YARIN KONYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü Konya'da hava durumu oldukça elverişli olacak. Sabah saatlerinde hafif serin bir hava etkili olurken, gün içerisinde sıcaklık artacak ve parçalı bulutlu bir gökyüzü görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre:

Gündüz sıcaklığı: 25°C

Gece sıcaklığı: 12°C

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Yağış ihtimali: Düşük, yağmur beklenmiyor

Rüzgar: Kuzeydoğudan hafif esintili

Nem oranı: Orta seviyede

Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek açık hava etkinlikleri için Konya'da hava koşulları uygun olacak. Yağış beklenmediği için kutlamalar rahat bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

KONYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

KONYA HAVA DURUMU: 23 Nisan Konya hava durumu nasıl? Konya 5 günlük hava durumu tahminiKonya hava durumu

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