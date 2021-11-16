Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir'i Misafir Ettik

KONYA (Habermetre) - Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ve T. C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret ettiler.

Vali Vahdettin Özkan, misafirleri ile şehrimizin tanıtımı ve vatandaşlara doğru haberin iletilmesi noktasında büyük fedakarlıkla çalışan basın mensuplarının, yereldeki sorunlarını ve çözümü noktasında çalışmaları değerlendirdi.

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