Konya eşinin parmağındaki yüzüğü, depremzedelere yardım için bağışladı
Haberler » Güncel » Konya eşinin parmağındaki yüzüğü, depremzedelere yardım için bağışladı - Haber

Konya eşinin parmağındaki yüzüğü, depremzedelere yardım için bağışladı

Eşinin parmağındaki yüzüğü, depremzedelere yardım için bağışladıKONYA'da yaşayan Yunus Yıldız (79), Elazığ ve Malatyada meydana gelen depremzedelere bir nebze katkıda bulunmak için eşi Fatma Yıldız"ın (73) parmağındaki yüzüğü bağışladı.

28.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:42
Konya eşinin parmağındaki yüzüğü, depremzedelere yardım için bağışladı

Eşinin parmağındaki yüzüğü, depremzedelere yardım için bağışladı

KONYA'da yaşayan (79), ve Malatyada meydana gelen depremzedelere bir nebze katkıda bulunmak için eşi "ın (73) parmağındaki yüzüğü bağışladı.

'da oturan Yunus Yıldız, eşi Fatma Yıldız ile Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki depremzedelere yardım etmek istedi. Fatma Yıldız'ın parmağındaki yüzüğü bağışlamak isteyen çift, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem'in yanına gelip, yüzünü teslim etti. Yıldız, "Orada o insan mağdur. Onları gördükçe bizim içimiz sızlıyor. Allah oradaki insanlara yardım etsin" dedi. Yüzüğü teslim ettiği anda gazeteciler tarafından kemareya kaydedildiğini fark eden ve bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Yıldız, "Sağ elin verdiğini, sol elin görmeyecek" dedi.

Belediye Başkanı Badem de "Sizin yaptığımız örnek bir davranış. Sizin neslinizden, bizim nesile öğreteceğimiz en güzel örnek, bu davranıştır. Atalaramızın, devletimizin, milletimizin yanında olduğunu gösterecek örnek bir davranıştır" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Konya eşinin parmağındaki yüzüğü, depremzedelere yardım için bağışladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler