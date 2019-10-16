Konya Emniyetinden Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışı desteği

16.10.2019 12:54

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirterek, "Konya polisi olarak onlara hiç olmazsa kanımızla ihtiyaç halinde kullanılması için Türk Kızılayı'na bağış yapmak suretiyle manevi bir destek sağlıyoruz" dedi.



Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, emniyet müdürlüğünde görevli polis ve personelle birlikte Barış Pınar Harekatı'na destek amacıyla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası içerisinde sabah saatlerinde başlayan kan bağışına polisler yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca sürecek olan kan bağışına çok sayıda polisin katılması bekleniyor. Düzenlenen kan bağışı etkinliğinde ilk olarak Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.



Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın kan bağışından sonra yaptığı açıklamada, "Konya Emniyet Müdürlüğü olarak tüm teşkilatımızın mensuplarıyla birlikte Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak eksik olan kan ünitelerimizi ihtiyaç halinde kullanılmak üzere Kızılay'ın depolarında bekletilmek üzere kan bağışında bulunacağız. Özellikle kahraman silahlı kuvvetlerimiz Barış Pınarı Harekatı içerisinde Suriye'de operasyonlara devam ederken, hain terör örgütlerine DAEŞ, PKK ve diğer bulunan marksist terör örgütlerine mücadelesi devam ederken bizlerde Türk polisi, Konya polisi olarak onlara hiç olmazsa kanımızla destek ihtiyaç halinde kullanılması için Türk Kızılayı'na bağış yapmak suretiyle manevi bir destek oluyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA