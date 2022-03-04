Konya elektrik kesintisi! 4 Mart Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 4 Mart Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Mart'ta Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
KONYA (Haberler.com) - Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Mart Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
04.03.2022 10:00 - 04.03.2022 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAMAZİZ MAHMUT HÜDAİ Caddesi
KONYA MERAMDİKKAYA Sokak
KONYA MERAMDİKKAYA Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ ANTEP Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ AZAMET Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ AZİZ MAHMUT HÜDAİ Caddesi
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ BAHÇECİK Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ ÇAVUŞOĞLU Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ ÇAYIRBEYİ Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ DEGİRMENDERE Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ DİZDAR Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ EZİNE Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ FİDANLI Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ FURUNCU Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ GEYVE Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ GÜNEY Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ HAYRANİ Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ KAYAHİSAR Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ MANEVİ Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ MİNE Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ SULTAN Sokak
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ TÜRKİSTAN Sokak
04.03.2022 22:00 - 05.03.2022 08:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ ALAADDİN Bulvarı
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ BAŞARALI Caddesi
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ FEVZİÇAKMAK Sokak
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER Caddesi
04.03.2022 10:00 - 04.03.2022 18:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59404. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59405. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59406. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59407. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59408. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59409. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59411. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59412. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59414. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59415. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59416. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59417. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ KAYACILAR Caddesi