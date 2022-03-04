Konya elektrik kesintisi! 4 Mart Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KONYA (Haberler.com) - Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Mart Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

04.03.2022 10:00 - 04.03.2022 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA MERAMAZİZ MAHMUT HÜDAİ Caddesi

KONYA MERAMDİKKAYA Sokak

KONYA MERAMDİKKAYA Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ ANTEP Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ AZAMET Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ AZİZ MAHMUT HÜDAİ Caddesi

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ BAHÇECİK Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ ÇAVUŞOĞLU Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ ÇAYIRBEYİ Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ DEGİRMENDERE Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ DİZDAR Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ EZİNE Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ FİDANLI Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ FURUNCU Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ GEYVE Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ GÜNEY Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ HAYRANİ Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ KAYAHİSAR Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ MANEVİ Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ MİNE Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ SULTAN Sokak

KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ TÜRKİSTAN Sokak

04.03.2022 22:00 - 05.03.2022 08:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ ALAADDİN Bulvarı

KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ BAŞARALI Caddesi

KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ FEVZİÇAKMAK Sokak

KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER Caddesi

04.03.2022 10:00 - 04.03.2022 18:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59404. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59405. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59406. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59407. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59408. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59409. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59411. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59412. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59414. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59415. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59416. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59417. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ KAYACILAR Caddesi

Haberler.com - Gündem