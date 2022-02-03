Konya'daki Yerköprü Şelalesi'nden kış ortasında buhar çıkıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Hadim ilçesindeki el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle bilinen Yerköprü Şelalesi, beyaz ve sisli görüntüsüyle ayrı bir güzellik sunuyor.

Kent merkezine 100 kilometre mesafedeki Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde bulunan Yerköprü Şelalesi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle şelalede oluşan buz sarkıtları ve su buharı görsel şölen sunuyor.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten akan şelale, yazın yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve sisle bütünleşerek ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

"Görülmeye değer tabiat harikası"

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine, çevre düzenlemeleri ve diğer yatırımlarla şelalenin turizme kazandırıldığını söyledi.

Şelalenin her mevsim ziyaretçilere açık olduğunu aktaran Hadimioğlu, "Yerköprü Şelalesi 365 gün görülmeye değer tabiat harikasıdır. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesinin yatırımları devam ediyor. İnşallah daha da güzelleşecek." dedi.

Hadimioğlu, Yerköprü Şelalesi'nin yaklaşık 800 rakımda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim ilçe merkezi 1500 rakım civarında. Şelalenin bulunduğu yer, yer altı suyu şeklinde aktığı için daha ılıman özelliğe sahip. Bu da yüzeyde buhara neden oluyor. Yani yeraltı suyunun şelale şeklinde akmasından buharlaşma oluyor. Yukarıdan gelen Göksu Nehri şelaleden dökülmüyor, aşağıdan dereye katılıyor. Şelaledeki su yeraltından gelip belli bir yerde yüzeye çıkıyor. Ondan sonra akıyor. Buharlaşma sebebi de budur. İlçemize gelenleri 1 Temmuzda hizmete açtığımız otelimizde ağırlamak isteriz."

"Yerköprü Şelalesi anlatılandan daha da güzel bir yer"

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Mustafa Çaycı da şelalenin karlı manzarasını merak ettiği için ziyarete geldiğini dile getirdi.

Bölgenin herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Çaycı, "Yerköprü Şelalesi anlatılandan daha da güzel bir yer. Çok güzel, harika bir doğa manzarası var." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Merve Acar ise her mevsim gittiği şelalenin kendisini günün stresinden uzaklaştırdığını anlatarak, "Yazın ayrı kışın ayrı, ilkbaharda, sonbaharda ayrı görüntülere bürünüyor. Bugün de farklı bir görüntüsü var." diye konuştu.