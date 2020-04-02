Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, yurtların geneli boşaltıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, yurtların geneli boşaltıldı - Haber
Leyla Şahin Usta, Milletvekili, AK Parti, Konya, Politika

Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, yurtların geneli boşaltıldı

Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, yurtların geneli boşaltıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: "Konya içerisinden kaynaklı vaka sayımız çok az, vakaların çoğunluğu yurt dışı veya il dışından gelenler" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla...

02.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:02
Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, yurtların geneli boşaltıldı

Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, yurtların geneli boşaltıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: "Konya içerisinden kaynaklı vaka sayımız çok az, vakaların çoğunluğu yurt dışı veya il dışından gelenler"

KONYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, korona virüs salgınıyla mücadelede herkesin kendisini pozitif bir vaka gibi kabul edip, izole etmesi gereken bir dönemde olduğumuzu söyledi. Usta, Konya'daki karantina yurdunun genelinin dün gece itibariyle boşaltıldığını, Konya'daki vakaların çoğunluğunun yurt dışı veya il dışından gelenler olduğunu kaydetti.

Genel Başkan Yardımcısı Usta, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da katıldı.

Tüm Türkiye genelinde salgınla büyük bir mücadele içerisinde olduklarını anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye olarak oldukça iyi ve başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Burada en önemli etken tabii ki vatandaşlarımızın kendini izole etmesidir. Hepimize düşen görevimiz. Sadece sağlık çalışanları değil, sadece polisimiz jandarmamız değil, hepimiz birer birey olarak aslında çok ciddi bir sorumlulukla görev altındayız. Herkes kendisini bir pozitif vakaymış gibi kabul edip kendisini izole etmesi gereken bir dönemdeyiz. Özellikle önümüzdeki bu bir hafta 10 gün içerisinde herkes bu hassasiyetle davranırsa Türkiye'deki dalganın yayılma hızını çok daha aşağılara çekip ölüm oranlarımızda yine bu seviyelerde tutma şansınız var, temennimiz de bu" dedi.

Konya'daki yurtların geneli boşaltıldı, vakaların birçoğu yurt dışı kaynaklı

Yurt dışından, umreden gelen vatandaşlar için kurulan karantina bölgesi hakkında bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Konya'daki vakalara baktığımızda vakaların birçoğu yurt dışı kaynaklı. Konya içerisinden kaynaklı vaka sayımız çok az, vakaların çoğunluğu yurt dışı veya il dışından gelenler. Biliyorsunuz Konya'da yurtlarımızı boşalttık ve buraları yurt dışından gelenler ve umreden gelenler için karantina merkezi haline getirdik. Dün gece itibariyle yurdumuzun genelini boşalttık. Bu vatandaşlarımızın test sonuçlarının negatif olanları illerine ve evlerine gönderildi. Kendilerine birer onay formları verilerek bunları imzaladılar. 14 gün süreyle test sonuçları negatif olsa bile evinde kalarak karantina kurallarını uygulamaları imzalatıldı. Aile hekimlerine de bilgi verilerek her gün bilgi alınacak hastaları hakkında" ifadelerini kullandı.

"Konya'da sağlık sistemi, hastanelerimiz, kapasitemiz oldukça iyi durumda"

Leyla Şahin Usta, Konya'da sağlık sistemi, hastaneler, kapasitenin oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, "Bu noktada genel olarak Türkiye'de elhamdülillah sağlık sistemi çok iyi durumda. Konya özeline baktığımız zaman Konya'daki sadece şehir merkezindeki yatak kapasitemizi size vermek istiyorum 5 binin üzerinde. İlçelerle birlikte baktığımız zaman 7 binin üzerinde ve şu anki doluluk oranlarımız da yaklaşık yüzde 40 civarında. O yüzden rahatız ama bu rahatlık asla kimseyi rehavete kaptırmasın, lütfen hastanelerimizin bu rahatlıkla çalışabilmesi için gerçekten acil durumu olmayan kimsenin de hastaneye gitmemesi gerekir" şeklinde konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, "65 yaş ve üstündeki hemşehrilerimizi evde kalın demek, onları korumak istiyoruz. Onların hizmetine de bir taraftan kaymakamlıklar, bir taraftan da valiliklerimiz, aynı zamanda belediyelerimiz de gelen talepleri karşılamak için çalışmalara devam ediyor" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ise, "Bu küresel salgının en riskli ülkelerin başında Türkiye geliyor. Olarak hem Asya'nın hem Afrika'nın hem Avrupa'nın coğrafik olarak baskısı altındayız. Ona rağmen aldığımız tedbirlerle iyi bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, yurtların geneli boşaltıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, yurtların geneli boşaltıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

'Korona test sayısı artıyor' diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haber
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Seren Serengil, yardımcısını 'Bize korona bulaştırdın' diyerek darp edip ormana attı Haber
Seren Serengil, yardımcısını 'Bize korona bulaştırdın' diyerek darp edip ormana attı
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haber
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Rüştü Reçber ile ilgili üzücü haberler sonrası eşinden açıklama geldi Haber
Rüştü Reçber ile ilgili üzücü haberler sonrası eşinden açıklama geldi
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haber
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Levent Dörter Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, yurtların geneli boşaltıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 20:21:28. #1.15#
title