Konya'daki vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'daki vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Konya'daki vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel

KONYA'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Sömek'i (56) başını ve cinsel organı keserek, öldüren Mücahit Minaz'ın (41) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı.

KONYA'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Sömek'i (56) başını ve cinsel organı keserek, öldüren Mücahit Minaz'ın (41) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Minaz, cezasında indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. 

Olay, 1 Kasım 2020'de, Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanında meydana geldi. Sokakta erkek cesedi görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, başı ve cinsel organı kesik cansız bedeni buldu. Polisin yaptığı incelemede cesedin, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Mustafa Sömek'e ait olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu Mustafa Sömek'i öldürenin, Almanya'da yaşayan ve kısa süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine gelen Mücahit Minaz olduğunu belirledi. Cinayetin ardından taksiyle Yalıhüyük'e gittiği saptanan Minaz, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şizofreni tedavisi gördüğünü belirtilen Minaz, polisteki ilk ifadesinde, "ATM'den para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Minaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

SIK SIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mücahit Minaz, poliste verdiği ifadesini, 2 duruşmada da değiştirdi. Minaz, ilk duruşmada, "Mustafa Sömek'i yerde yatarken buldum. Yanına gidip kafasını tutmak istediğimde kopuk olduğunu gördüm" diye konuştu. Sanık Minaz, sonraki duruşmasında yaptığı savunmasında da "Boğazıma bıçak dayadı. Sazlıkların oraya götürdü ve paramı istedi. Paramı ona teslim ettim sonra bu olayı gerçekleştirdim. Ben bu olanları daha önce utancımdan söyleyememiştim" dedi.'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE, CEZAİ EHLİYETİ TAM' RAPORUÖnceki duruşmalarda akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, kendisine 2016 yılında şizofren tanısı koyulduğunu, tedavi gördüğünü ve yüzde 60 oranında raporu bulunduğunu iddia eden Mücahit Minaz'ın, Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi.İNDİRİM UYGULANMADISanık Mücahit Minaz, dün tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile son kez Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldı. Son sözü sorulan Minaz, "Bir diyeceğim yoktur. Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti, Mücahit Minaz'ın 'kasten canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasına hükmederken, indirim uygulamadı.


Konya'daki vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Konya'daki vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Konya'daki vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş Deniz Akkaya Sertab Erener
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'daki vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:36:34. #1.15#

title