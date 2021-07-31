Konya'daki katliama tepkiler çığ gibi büyüyor! Siyasilerden peş peşe açıklamalar

Konya'da 7 kişinin vahşice katledildiği saldırıya siyaset dünyasından tepki yağıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur" ifadesini kullandı. CHP'li Özgür Özel ise "Katliamı kınıyorum" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da muhalefet partilerini Konya'ya davet etti.

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin katledilmesine siyaset dünyasından tepkiler peş peşe tepkiler geliyor.

FAHRETTİN ALTUN

"Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır. Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Faillerin adalete teslimi için çok yönlü soruşturma devam etmektedir."

İBRAHİM KALIN

"Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız."

ABDULHAMİT GÜL

"Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Memleketim Konya'da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin.

NUMAN KURTULMUŞ

"Konya'daki insanlık dışı saldırıda yedi vatandaşımızın alçakça katledilmesi yüreklerimizi dağladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan sonsuz rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki, asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır.

Kardeşliğin şehri Konya'mızda estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletimizin sağduyusu galip gelecektir. Canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına eminim."

CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL

"2,5 ay önce saldırıya uğrayan Dedeoğlu ailesinden 7 kişi vahşice katledildi. Saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olma ihtimali, konuyu titizlikle ele almamızı gerektiriyor" dedi. Özel, "Katliamı kınıyor, iktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum."

HDP EŞ GENEL BAŞKANI MİTHAT SANCAR

"Yarın benimle birlikte geniş bir heyet Konya'da olacak. Bütün muhalefet partilerinin liderlerini ve demokrasi güçlerini de aynı tavrı sergilemeye çağırıyoruz. Onları da yarın Konya'ya bekliyoruz."

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

"Konya Meram'da 7 yurttaşımızın canice katledilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Katledilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu insanlık dışı olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler bir an önce yakalanıp, yargı önüne çıkarılmalıdır."

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY

"Meram ilçemizde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 hemşehrimizi kaybettik. Acımız büyük. Bilgi kirliliği ile olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere pirim vermeyiz. 7 canın acısını tüm şehir yaşıyoruz. Allah rahmet etsin."

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU

"Birlik ve kardeşlik şehri Konyamızda yaşanan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Vefat eden kardeşlerime rahmet, ailelerine sabır, hemşehrilerime başsağlığı diliyorum. Milletimizi nifak tohumlarıyla bölmeye çalışanlara, komşuyu komşuya düşman edenlere geçit vermeyeceğiz."

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

"Konya'da Dedeoğulları ailesinin 7 ferdini katleden vahşeti esefle kınıyorum. Adli ve idari ihmal iddiaları dikkatle incelenerek aydınlatılmalıdır. Şiddetin her türünden arındırılmış, bir arada ve huzur içinde yaşayacağımız Türkiye'ye kavuşacağımıza yürekten inanıyorum."

CHP HEYETİ KONYA'YA GİDİYOR

CHP heyetinin, 7 kişinin silahla katledildiği olayın ayrıntılarını araştırmak için Konya'ya gideceği bildirildi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan katliamın ardından, heyet kurulması talimatı verdi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığında, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer'den oluşan heyet, olayın ayrıntılarını araştırmak üzere, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Konya'da olacak" ifadesi kullanıldı.