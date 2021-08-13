Konya'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 6 tutuklama
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Konya'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 6 tutuklama

Konya'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 6 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik iki hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik iki hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.,

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanları tespit etti. İki haftalık çalışma kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 68 gram bonzai, 131 gram eroin, 4 bin 714 gram esrar, 126 adet uyuşturucu hap, 44 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 5 yivsiz av tüfeği, 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 123 bin 430 lira ele geçirildi. Burada gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. - KONYA

Konya'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 6 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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