Konya'da takla atan araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı
Konya'nın Sarayönü ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Aydın Aygördü idaresindeki 35 MCP 33 plakalı otomobil, Ladik Mahallesi yakınlarında, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Savrularak refüje çarpan, ardından da takla atan otomobildeki sürücü ile eşi Nuray Aygördü ve iki çocuğu yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya