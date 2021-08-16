Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı Açıklaması
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Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı Açıklaması

Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Konya-Seydişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde bulunan yol kenarındaki çay bahçesinde Emel Göçer'in başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Muhammed İ, ifadesinde psikolojik sorunlarının olduğunu öne sürerek, cezaevinden 7-8 ay önce tahliye edildiğini söyledi.

Olay gününü anlatan zanlı, 3 gözleme ve bir semaver çay istenmesi üzerine servis yaptığını, müşterilerinin daha sonra kendisini çağırarak "Çay soğuk" dediklerini iddia etti.

Bunun üzerine semaveri kontrol etmeye gittiğini belirten Muhammed İ, şu beyanlarda bulundu:

"Ben de semaverdeki sıcak suyun altına parmağımı sokup elim yanınca çektim. 'Su sıcak. Beğenmediyseniz bırakın gidin.' dedim. Bana tokat atınca sinirlendim. Yediğim tokadı hazmedemedim. Panikatak oldum. İçerideki dolapta bulunan babama ait tabancayı alıp dışarı çıktım. Annem beni arkamdan tutmaya çalıştı. Bayanlar anneme de bağırıyordu. Dışarı çıktığımda elimdeki silahı sallayarak 'Gidin buradan.' dedim. Parmağımın tetikte olması nedeniyle bir an elim titredi ve tabanca bir kez ateş aldı."

"İş yeri sahibi Emel'e tokat attı"

Olay anında maktul Emel Göçer'in yanında bulunan arkadaşı Nurcan Atik ise yaşananları şöyle anlattı:

"Verdiğimiz gözleme ve çay siparişleri geldikten sonra Emel arkadaşım 'Çay soğuk.' dedi. İş yeri sahibi de 'Çayı şimdi getirdim. Neresi soğuk?' dedi. Emel'e 'Çayın neresi soğuk?' diye semaverin yanına gelmesini söyledi. Emel, semaverin yanında elindeki bardağı gösterdiği sırada erkek şahıs Emel'e tokat attı. Emel, düşecek gibi oldu. Semavere çarpınca semaver döküldü. Erkek şahıs içeriden aldığı silahı bize doğrultarak yanımıza geldi. Korkup arabalara kaçtık. Emel aracın yanına geldi. Şahıs da koşarak yanımıza geldi ve hiçbir şey söylemeden Emel'in kafasına bir el ateş etti."

Olay

Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göçer (33) ile beraberindeki iki arkadaşı, yol kenarındaki çay bahçesinde mola vermiş, Göçer, istediği çayın soğuk geldiği gerekçesiyle işletmeci Muhammed İ. (41) ile tartışmıştı. Muhammed İ, tabancayla Göçer'i başından vurmuş, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Göçer, hayatını kaybetmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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