Konya'da soğuk çay meselesinden çıkan tartışmada silahla başından vurulan kadın öldü
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Konya'da soğuk çay meselesinden çıkan tartışmada silahla başından vurulan kadın öldü

Konya'da soğuk çay meselesinden çıkan tartışmada silahla başından vurulan kadın öldü
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da bir çay bahçesinde soğuk çay meselesinden çıkan tartışmada silahla başından yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'da bir çay bahçesinde soğuk çay meselesinden çıkan tartışmada silahla başından yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göker (33) ile beraberindeki iki arkadaşı, Konya-Seydişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde yol kenarındaki çay bahçesinde mola verdi.

Göker, istediği çayın soğuk geldiği iddiası üzerine işletmeci Muhammed İ. (41) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed İ. tabancayla müşterisi Göker'i başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Göker müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Muhammed İ. emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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