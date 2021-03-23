Konya'da şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı

Konya'da şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı Konya'nın Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, birçok apartmanın çatısının uçmasına, araçların üzerine tabelaların devrilmesine neden olurken, kullanılmayan kerpiç metruk bir evin de göçmesine neden oldu.

Konya'da şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, birçok apartmanın çatısının uçmasına, araçların üzerine tabelaların devrilmesine neden olurken, kullanılmayan kerpiç metruk bir evin de göçmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Dalmaz Mahallesi Mustafa Seyran Caddesi üzerinde bulunan iki apartmanın dış cephe kaplamalarının yerinden sökülerek yola savrulmasına neden oldu. Eti Mahallesi Küsere Köprü Caddesi üzerinde bulunan tek katlı kerpiç metruk ev de şiddetli rüzgarın etkisiyle çökerken, yola ve kaldırıma saçılan odun ve moloz yığınları tehlike oluşturdu. Ereğli Belediyesi'ne bağlı iş makinaları yola saçılan moloz yığınlarını temizlerken, tehlike arz eden ve tamamen göçmeyen evin yıkımını gerçekleştirdi.

İlçede hayatı olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar, birçok apartmanın çatısını uçurdu. Kıbrıs Caddesi Hacı Mütahir Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı zarar görürken, çatının moloz yığınlarının aşağı düşmesi nedeniyle Ereğli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri yolu ve kaldırımı bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapattı. Fırtınanın ilçe genelinde iş yeri tabelalarını uçurduğu ve araçlara zarar verdiği tespit edildi. Polis, belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da devam eden şiddetli rüzgar dolayısıyla meydana gelen olaylara müdahale etmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ