Konya'da "siber dolandırıcılık" operasyonunun durumunu öğrenmeye gelen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Konya'da "siber dolandırıcılık" operasyonunun durumunu öğrenmeye gelen şüpheli tutuklandı

Konya'da
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüphelinin durumunu öğrenmek için adliyeye gelen bir kişi, şüphelilerden birinin verdiği bilgi doğrultusunda gözaltına alınarak tutuklandı.

MERSİN (AA) - Konya merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüphelinin durumunu öğrenmek için adliyeye gelen bir kişi, şüphelilerden birinin verdiği bilgi doğrultusunda gözaltına alınarak tutuklandı.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin adliyeye sevkini takip etmek için Mersin'den geldiği belirlenen Ö.Ç'nin, tutuklulardan A.Ö'nün hesabını kullandığı belirlendi.

Adliyede gözaltına alınan Ö.Ç'nin müşteki avukatı F.A'ya, "Ben hayaletim, beni sizin devletiniz bulamaz." dediği öğrenildi.

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen ve telefon şifresini vermeyen Ö.Ç, "delilleri karartma ihtimali" olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Olay

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Aralık'ta "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 18'ini yakalamıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 zanlı tutuklanmıştı.

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AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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