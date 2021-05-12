Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti
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Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN - Haberler | Yaşam

Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti Konya'da İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge gereği sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikteki yakınlarını ziyaret edip dua etti.

Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti

KONYA - Konya'da İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge gereği sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikteki yakınlarını ziyaret edip dua etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin Valiliğine gönderilen genelge ile şehit ailelerinin arefe ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Bu kapsamda şehitliğe gelen aileler, şehit yakınlarını ziyaret ederek dua okudu.

Oğlunu 2017 yılında silah kazasında kaybeden Kane Özmen, "4 yıl olacak, acısı hiçbir zaman bitmiyor, devamlı korlaşıyor. O acı bitmez bizimle beraber, inşallah peygamber efendimizin şefaatleriyle cennette komşu oluruz. Her gün zor geçiyor ama bayramlar ayrı bir zor geçiyor. Sağ olsun devletimiz bizlere müsaade etti ziyarete geldik, yarın da geleceğiz, Allah izin verirse. Sözün bittiği yer. Bayramlarını kutlamaya geldik evlatlarımızın, ne kadar kutlayabilirsek." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 yıl önce oğlu şehit olan Duran Alkış ise, "Acımız devamlı içimizde duruyor. Rahmetli 20. yıldan 6 gün aldı. Evim de buraya yakın olduğu için ziyaretine her gün geliyorum ben. Aileler gelsinler ki çocuğunun yokluğunu hissetmesinler. Hiç olmazsa annem babam kardeşim geldi diye mezarın başında dua ederse o da hisseder. Onlar bugün ne zaman gelecekler diye onun hesabını yaparlar. Benim şehidim evliydi, bir oğlu bir kızı var. Oğlan 22 yaşında Konya'da asker. Askerlik yapacağım, babamın eksiğini tamamlayacağım dedi. 46 günü kaldı terhis olacak" dedi.

Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti
Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti
Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti
Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti
Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti
Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti
Konya'da şehit aileleri şehitliği ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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