Konya'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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Konya'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Konya'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

İbrahim Köse idaresindeki 42 M 3620 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu ilçe çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Köse yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Konya'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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