Son dakika haber: Konya'da polis denetimleri sürüyor
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Son dakika haber: Konya'da polis denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Konya'da polis denetimleri sürüyor Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlere devam ediyor.

Konya'da polis denetimleri sürüyor

KONYA - Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlere devam ediyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Şehrin birçok farklı yerinde oluşturulan uygulama noktalarında trafiğe çıkanlar polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak yolcu ve sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini inceleyip kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerin kısıtlama sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haber: Konya'da polis denetimleri sürüyor
Son dakika haber: Konya'da polis denetimleri sürüyor
Son dakika haber: Konya'da polis denetimleri sürüyor
Son dakika haber: Konya'da polis denetimleri sürüyor
Son dakika haber: Konya'da polis denetimleri sürüyor
Son dakika haber: Konya'da polis denetimleri sürüyor
Son dakika haber: Konya'da polis denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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