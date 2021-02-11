Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
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Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor

11.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:04
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor

KONYA'da, mutasyona uğramış virüsün görüldüğü mahallelerdeki karantina sürüyor.

KONYA'da, mutasyona uğramış virüsün görüldüğü mahallelerdeki karantina sürüyor. Mahalle halkı tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam ediyor. Karantina altındaki Bostandere Mahallesi'nde incelemede bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Mutasyonlu virüste ülkemizde farklı bölgelerde de görüldüğü gibi maalesef Seydişehir ilçemizde bir mahallemizde görüldü. Mahallede 10-11 civarında vakamız var. Konya genelinde de Seydişehir, Beyşehir ve Hüyük gibi 3 ilçemizde görüldüğünü üzülerek beyan ediyoruz. Şu an Bostandere Mahallesi'ndeyiz ve 7 günlük karantina süresi var" dedi. 

Seydişehir ilçesinde Bostandere Mahallesi'nde 5 kişilik ailenin 3 bireyinde, Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 9 kişide mutasyon görülmesi üzerine mahallelerdeki karantina devam ediyor. Giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde yapılıyor. Zabıta ekipleri de kurak ihlallerini denetliyor. 7 gün sürecek karantina kapsamında virüs ve temaslı dışındaki mahalle sakini, tedbirler kapsamında tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebiliyor. Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde ise mutasyon virüsünün rastlandığı ailelerin kaldığı evler karantinaya alındı.  

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karantinaya alınan Bostandere Mahallesi'ni ziyaret edip, incelemelerde bulundu.  Mehmet Tutal şunları söyledi:  "Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de korona pozitif vaka sayılarını ciddi bir oranda azaltmıştık. Ancak son bir haftada tekrar yükselişe geçti. Mutasyonlu virüste ülkemizde farklı bölgelerde de görüldüğü gibi maalesef Seydişehir ilçemizde bir mahallemizde görüldü. Mahallede 10-11 civarında vakamız var. Konya genelinde de Seydişehir, Beyşehir ve Hüyük gibi 3 ilçemizde görüldüğünü üzülerek beyan ediyoruz. Şu an Bostandere Mahallesi'ndeyiz ve 7 günlük karantina süresi var. Bir taraftan jandarma, bir taraftan zabıta ekiplerimiz kontrollerini devam ettiriyor. Vatandaşların çok zorunlu gıda ihtiyaçları temin ediliyor, Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bölgedeki vatandaşlarımızda karantinaya uymaya devam ediyor."

 


Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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