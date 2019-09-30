Konya'da kurumlar arasında işbirliği

30.09.2019 15:49

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 3 yıl boyunca gençlik, spor ve eğitim hizmetlerinde iş birliği yapılmasını düzenleyen protokol imzalandı.



Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında gençlik, spor ve eğitim hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.



Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türkiye'de olmasını arzuladıkları çalışmalara Konya'da çok yakından tanıklık ettiklerini vurgulayarak, mahalli idareler ve merkezi idare kuruluşlarına bağlı müdürlüklerle birlikte çok güzel işlere imza atıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Vali Toprak, "Büyükşehir Belediyemiz son yıllardaki kanuni düzenlemelerle yetki alanını çok ciddi manada genişleten, maddi imkanlar yönünden de genişleyen çok önemli bir kurumumuz. Bunun yanında bakanlıkların buralardaki il müdürlüklerinde bulunan arkadaşlarımız da ellerinde olan imkanları halkımızın hizmetine sunma yönünde bir yarış içindeler. Burada asıl güzel olan merkezi ve mahalli idaremizin gücünü; evlatlarımızın, gençlerimizin, halkımızın refahı için bir araya getirmeleri. Protokolün tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Önceliğimiz gençlerimiz ve öğrencilerimiz"



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerle ve öğrencilerle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Bu çalışmalarda en büyük destekçilerinin Vali Toprak'ın şahsında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Artık sadece Konya'da değil, Türkiye'de bilinen markalardan birisi olan KOMEK ve ASEM başta olmak üzere Bilgehaneler, Lise Akademisi, Spor Okulları, kamplarımızda öğrencilerle ilgili yürüttüğümüz faaliyetlerde hem eğitmen görevlendirilmesi hem tesislerin ortak kullanımı konusunda geçtiğimiz yıllardan itibaren birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede birçok kişiye hizmet üretmiş oluyoruz. Yüz binlerce gencimiz bundan faydalanıyor. Bizim de önceliğimiz gençlerimiz ve öğrencilerimiz. Bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Kurumlar olarak birlikte çalışma kültürü açısından da Türkiye'ye örnek bir işi birlikte yürütüyoruz. 3 yıllık bir imza gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 yılda da bu projeler artarak devam edecek. Kazanan şehrimiz oluyor" diye konuştu.



"Gençler ve öğrenciler için yürütülen hizmetler kapsamlı şekilde sürecek"



İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz'ün de hazır bulunduğu imza töreninde, önümüzdeki 3 yıl boyunca gençlik, spor ve eğitim hizmetlerinde iş birliği yapılmasını kapsayan protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Atabey Gençlik Projesi kapsamında yapılacak faaliyetler, KOMEK, Genç KOMEK, ASEM, Spor Okulları ve spor salonları, Bilgehaneler, Lise Akademi, gençlik merkezleri, Bilim Merkezi, gençlik kampları, Çocuk Meclisi, Medeniyet Okulu Değerler Eğitimi çalışmaları daha kapsamlı şekilde işbirliği içinde devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA