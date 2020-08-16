Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Konya'da normalleşme sürecinin ardından vaka sayılarında ciddi bir artış gözlenirken, kentteki vaka artışı Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasına da yansıdı. Uygulamada, kırmızı alanların genişlemesi vatandaşların endişesini de artırırken, Valilik nedenini toplu organizasyonlara bağladı.

Konya'da koronavirüsün yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında özellikle Çevre Yolu, Şefikcan, İstanbul, Sultan, Araplar, Ankara, Keçeciler, Furkan Dede ve Sümeyye caddelerindeki yoğunluk dikkati çekiyor. Öte yandan haritada kentin daha önce hiç vaka görülmeyen kırsal mahallelerine dekoronavirüsün sıçradığı görülüyor. Uygulamada kentin büyük bir bölümünde kırmızı alanların (yüksek riskli alan) artması vatandaşların endişesini de arttırdı.

VAKA ARTIŞI TOPLU ORGANİZASYONLARDAN KAYNAKLI

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, kentteki vaka artışının 500'ün üzerine çıktığı konuşulurken, Konya Valiliği ise kentteki vaka artışlarının cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama gibi toplu organizasyonlarda kurallara uyulmamasından kaynakladığını açıklamıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DA DUYURMUŞTU

11 Ağustos corona verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı artan illeri tek tek açıklamıştı. Bakan Koca, "Üç gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" demişti.