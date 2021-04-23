Konya'da kısıtlamada eğlence mekanlarına baskın: 37 kişiye ceza
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Konya'da kısıtlamada eğlence mekanlarına baskın: 37 kişiye ceza

Konya'da kısıtlamada eğlence mekanlarına baskın: 37 kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da polisin kısıtlamaya rağmen faaliyetlerine devam eden iki eğlence mekanına düzenlediği baskında, 37 kişiye işlem yapıldı.

Konya'da polisin kısıtlamaya rağmen faaliyetlerine devam eden iki eğlence mekanına düzenlediği baskında, 37 kişiye işlem yapıldı.

Korona virüs vaka sayısında önde gelen iller arasında yer alan Konya'da, yasaklara rağmen eğlence mekanlarında eğlenenlere cezai işlem uygulandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde faaliyetine devam eden eğlence mekanına baskın düzenledi. Ruhsatsız iş yerinde arama ve denetim yapan polis ekipleri, iş yerinde canlı müzik yapıldığı ve alkollü içki servisinin olduğu, kapalı alanda sigara kullanımı ile sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirledi. Eğlence mekanındaki 12 şahsa sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağı ihlalinden cezai işlem uygulandı. Mekandaki 3 çalışana da kimlik bildiriminde bulunmamaktan tutanak tutuldu. Şahısların yapılan GBT sorgulamalarında ise, bir kişinin basit yaralama, bir kişinin de bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. İş yeri sahibi L.T. ise hakkında gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine teslim edildi. Ruhsatsız olan iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Polis ekipleri, saat 23.45 sıralarında alınan arama kararına istinaden merkez Selçuklu ilçesi Horuzluhan Mahallesi Efsane Sokak'ta faaliyet gösteren bir eğlence mekanında da denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde iş yerinde tütün tüketimine izin verildiği ve alkollü içki servisi yapıldığı belirlendi. Belgesi olmadan canlı müzik yapıldığı tespit edilen mekandaki 15 şahsa sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. 7 iş yeri çalışanına da kimlik bildiriminde bulunmamaktan tutanak tutuldu. İş yeri sorumlusu H.T. "Mühür bozma ve bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma" suçlarından hakkında işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi. İş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - KONYA

Konya'da kısıtlamada eğlence mekanlarına baskın: 37 kişiye ceza
Konya'da kısıtlamada eğlence mekanlarına baskın: 37 kişiye ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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