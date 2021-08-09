Konya'da Kıbrıs'ın Fethi'nin 450. yıl dönümü ve Lala Mustafa Paşa paneli düzenlendi

Ilgın'da, Kıbrıs'ın Fethi'nin 450. yıl dönümü ve Lala Mustafa Paşa Paneli gerçekleştirildi.

Ilgın'da, Kıbrıs'ın Fethi'nin 450. yıl dönümü ve Lala Mustafa Paşa Paneli gerçekleştirildi.

Kıbrıs'ın Fethi ve Lala Mustafa Paşa sergisinin açılışının yapıldığı etkinlikte, tüm şehitler ve ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlid-i şerif programı da düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, video konferans yoluyla katıldığı panelde Kıbrıs'ın önemine vurgu yaparak düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da Ilgın ve Kıbrıs'ın jeopolitik konumunun önemine değinerek, "Ilgın Antik dönemde Kral Yolu, Selçuklular döneminde Tarihi İpek Yolu ve Osmanlı döneminde ise İstanbul ve taşrayı birbirine bağlayan ana yol üzerindeki sağ kol olarak adlandırılan İstanbul-Mekke güzergahı üzerindedir. Bu anlamda Ilgın tarihin her döneminde ismini ön plana çıkararak jeopolitik önemini korumuştur." yorumunu yaptı.

Jeopolitik konumu açısından önem arz eden yerlerden birinin de Kıbrıs olduğunu vurgulayan Ertaş, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin egemenliği altına giren Kıbrıs, 450 yıl önce adını Kıbrıs Fatihi olarak yazdıran Lala Mustafa Paşa'nın kumanda ettiği Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir. Lala Mustafa Paşa, büyük bir kumandan, iyi bir devlet adamıydı. Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa tarafından 1576 yılında yaptırılan Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde bu paneli düzenlemekten onur ve gurur duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Dışişleri Bakan Yardımcımıza ve çok kıymetli hocalarıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı