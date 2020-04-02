Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor
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Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor

Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyorKONYA'nın Beyşehir ilçesinde dün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan kırsal Esence Mahallesi'nde önlemler sürüyor.

02.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:44
Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor

Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde dün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan kırsal Esence Mahallesi'nde önlemler sürüyor. Bu arada koronavirüs tespit edilen kadının, İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen 3 yakınının da 'Kovid-19' testleri pozitif çıktı.

Eskiden köy statüsünde olan Esence Mahallesi'nde oturan bir kadında, koronavirüs şüphesi üzerinde yapılan 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle dün sabah saatlerinde jandarma tarafından önlem alınarak giriş ve çıkışlar kapatıldı. Sağlık ekipleri de mahalledeki bin 500 kişiyi sağlık taramasından geçirdi. Ekipler, sonucu pozitif çıkan kadının, İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen iki kız kardeşi ve eniştesinin de 'Kovid-19' testinin pozitif olduğunu saptadı. Ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. 4 kişinin temasa geçtiği 60 kişi de sağlık görevlileri tarafından yakın takibe alındı. Mahalle sakinlerinin sokağa çıkmasına izin verilmezken, giriş ve çıkış noktasını kapatan jandarma da önlemini sürdürüyor.

DİYALİZ HASTASI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bu arada, mahallede oturan çiftçi Mesut Çakır, diyalize gidebilmek için mahalle girişinde kendisini bekleyen aracın yanına geldi. Mahallede durumunun sakin olduğunu belirten Çakır, "Diyaliz hastasıyım. Dün diyalize girmem gerekiyordu, ancak bugün girebileceğim. Araç içeriye giremediği için buraya gelip, arabaya binebildim. Mahallede durumlar iyi. Sadece kronik rahatsızlıkları olanlar için tehlikeli. Çok şükür onun dışında iyiyiz. Bir kişinin hatası, bin kişiye zarar verdi. Benim ateşim falan yok. Gayet iyiyim ama; tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyoruz" dedi. Diyaliz merkezi görevlisi izin belgesini jandarma ekiplerine gösterdikten sonra Mesut Çakır'ı alarak mahalleden ayrıldı.

Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor

Kaynak: DHA

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Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor
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