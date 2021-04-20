Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu
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Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

KONYA'da Manas Göleti'nde kaybolan Muhammet Aslan'ın (16) cansız bedeni İtfaiye Su Altı ve Üstü Arama ekibi tarafından sudan çıkartıldı.

KONYA'da Manas Göleti'nde kaybolan Muhammet Aslan'ın (16) cansız bedeni İtfaiye Su Altı ve Üstü Arama ekibi tarafından sudan çıkartıldı. 

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi Manas Göleti'nde meydana geldi. Gölette bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ile İtfaiye Su Altı ve Su Üstü Arama ekibi sevk edildi. Dalgıçlar, gölette yaptığı aramada Muhammet Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkartılan Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.  

 


Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu
Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu
Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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