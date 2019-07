Konya'da Göl Festivali'nde Sevcan Orhan ve Hilmi Şahballı konseri

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçe belediyesince düzenlenen Göl Festivali'nin 5'inci gününde düzenlenen konser programlarında Türk halk müziği sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı ile halk müziğinin sevilen ismi Sevcan Orhan konser verdi.

Konser programının ilk bölümünde, sevdiği, sevmediği her şeye karşı tepkisini sazı ve sözü ile dile getiren efsane ozan olarak bilinen sanatçı Hilmi Şahballı sahne aldı. Birbirinden ünlü türkülerini Beyşehirliler için seslendiren Şahballı, alanı dolduran kalabalığa sazıyla, sözleriyle unutulmaz anlar yaşattı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Şahballı'nın konser programını alanda halkın arasına karışarak Beyşehirlilerle birlikte ayakta izledi.

"Konya'nın adeta cenneti Beyşehir"

Konser programının ikinci konuğu ise Sevcan Orhan oldu. Sahnede yaklaşık 2 saat kalan ve sevilen türkülerini seslendiren Sevcan Orhan, festival alanını dolduran Beyşehirlilere adeta müzik ziyafeti sundu. Sevcan Orhan uzun zaman önce de Beyşehir'e festival için geldiğini hatırlatarak, "Beyşehir'de bir kez daha sizlerle birlikte olma şansına dahil olmuştum. O kadar güzel bir yer burası, o kadar Hani gezmesi ayrı güzel, yemesi ayrı güzel, insanı ayrı güzel, doğası ayrı güzel bir yer. Hakikaten Konya'nın adeta cenneti Beyşehir. Sizler de burayı daha da güzelleştiriyorsunuz" diye konuştu.

Konser programının ardından Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, her iki sanatçıya da günün anısına Beyşehir'in tarihi dokusunu yansıtan kendi fotoğraflarının yer aldığı birer tablo hediye etti, plaket verdi.

Sanatçılara verdiği konser dolayısıyla teşekkür eden Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Her iki sanatçımızı da aramızda görmekten sevinç duyduk, onur duyduk. Türküleri seviyoruz. Türk milletinin özünden, bağrından, yüreğinden, gönlünden kopup gelen o mısralarla dolu güzel türkülerimizi bize dinlettiği için sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

Kaynak: İHA