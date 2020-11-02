Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim
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Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim

02.11.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:34
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim

Konya'nın Bozkır ilçesinde dün 56 yaşındaki Mustafa Sömek, başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulunmuştu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu belirlenen Mücahit M'nin ifadesindeki "Şahsı gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim" sözleri tüyler ürpertti.

Dün, Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yakınlarında erkek cesedi görenler, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, başı kesilmiş cesedin akli dengesi yerinde olmayan Mustafa Sömek'e (56) ait olduğunu belirledi. Kesik baş lisenin bahçesinde bulundu.

İTİRAF ETTİ

Sömek'in cesedi morga kaldırılırken, kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şizofreni hastası olduğu belirlenen katil zanlısı Mücahit M'yi (41) Yalıhüyük ilçesinde yakaladı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf etti.

"O ANDA ONU ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"

Mücahit M. mahkemede, "Ziyarete gittiğim dayımı göremeyince Zengibar Anadolu Lisesine doğru yürümeye başladım. Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek isimli şahsı gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Yanımda bulunan bıçakla onu öldürdüm" diye ifade verdi. Katil zanlını Mücahit M. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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