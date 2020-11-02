Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim

Konya'nın Bozkır ilçesinde dün 56 yaşındaki Mustafa Sömek, başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulunmuştu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu belirlenen Mücahit M'nin ifadesindeki "Şahsı gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim" sözleri tüyler ürpertti.