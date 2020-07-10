Konya'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı Konya'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, olaya karışan 5 zanlı ile o sırada yoldan geçen 4 kişi yaralandı.

Konya'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, olaya karışan 5 zanlı ile o sırada yoldan geçen 4 kişi yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan Adem Ç. (32), Cumali K. (37), Hüseyin Ç. (57), Bayram B. (33), Nurdoğan B. (37) ile o sırada yoldan geçen Emrullah T. (39), Metin Ş. (16), İsmail Y. (22) ve Zeynep Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların bazılarının kendi imkanları, bazılarının ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yaralılardan Adem Ç. ve Cumali K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde, tarafların yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Polise mukavemet gösteren yaralı yakınlarından bazıları ise gözaltına alındı.

Olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi, kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: AA