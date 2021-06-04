Konya'da Bosna Hersek Ulu Cami dualarla açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde yapımı tamamlanan ve Selçuklu Belediyesinin çevre düzenlemesini üstlendiği Bosna Hersek Ulu Cami dualarla açıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde yapımı tamamlanan ve Selçuklu Belediyesinin çevre düzenlemesini üstlendiği Bosna Hersek Ulu Cami dualarla açıldı.

Yapımına 2005 yılında başlanan ve mahalle halkının yardımları ile yapılan Bosna Hersek Ulu Cami dualarla açıldı. Uzun yıllar yapımı süren cami yardımsever Necati Toklu'nun desteği ile tamamlanarak 2020 yılı içerisinde ibadete açıldı. Selçuklu Belediyesi caminin çevre düzenlemesini üstlenerek cami etrafında andezit uygulaması ve ağaçlandırma çalışmalarını yürüttü. Cuma namazı öncesinde yapılan açılış törenine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, yardımsever Necati Toklu ve cami cemaati katıldı.

"Konya ismine yakışır ulu bir cami kazanmış oldu"

Hayırseverlerin destekleri ile caminin tamamlandığına dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya'mızda hiçbir hayırlı iş neticelenmeden kalmaz. Burası biraz uzun sürdü ama ismine yakışır ulu bir camiyi şehrimiz kazanmış oldu. Başlangıçtan bu yana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin inşallah. Konya birçok manada öne çıkmış bir şehir ama aynı zamanda cami sayısıyla da öne çıkan bir şehir. Böyle güzel bir camiyi şehrimize kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Son dönemde Necati amcanın büyük katkısı oldu. Bu vesileyle ben kendisine ve bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

"Cami yaptıranların hayır defteri hiç kapanmıyor"

Ulu Camii'nin ibadete kazandırılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Camimizin inşaatı çok uzun sürdü. Bitirmek Necati amcamıza nasip oldu. Allah kendisinden razı olsun. Emeği geçenlere burada teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cami yaptıranların hayır defteri hiç kapanmıyor. İnşallah burada emeği olanların hayır defterleri, amel defterleri hiç kapanmayacak. Bizim de burada elimizden ne geliyorsa camimizin eksikleriyle ilgili yapmak için gayret edeceğiz. Hayırlı mübarek olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Caminin yapımında emeği olan hayırsever Necati Toklu da, protokol üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, caminin cemaatinin bol olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı dua ile birlikte açılış kurdelesi kesilerek caminin açılışı yapıldı. Camide kılınan Cuma namazının ardından protokol cami cemaati ile bir araya geldi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı