Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
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Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın

İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi Konya'da bir lokantada patlamanın ardından çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

KONYA - Konya'da bir lokantada patlamanın ardından çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Ünzile Sokak'ta bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin üst katında bulunan lokantada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi, ardından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çevrede güvenlik önlemi alınırken, doğalgaz ve elektrik dağıtım firması görevlileri tarafından doğalgaz ve elektrik panoları kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın doğalgaz nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın
Son dakika: Konya'da bir lokantada patlama sonrası yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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