Bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırının katil zanlısı adliyede

KONYA (AA) - Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde 16 Aralık'ta yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan katil zanlısı Sinan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının, olay akşamı Serhat Özkaya ve Cüneyt Ö. ile buluştuğu, evde uyuşturucu kullandıklarını, bir süre sonra aralarında açılan alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladıklarını ve olayın silahlı kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.

Zanlı Sinan A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, Serhat Özkaya ile Cüneyt Ö. silahlı saldırıya uğramış, Özkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Cüneyt Ö. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının, aralarında alacak meselesi bulunan Konya ile Adana'daki iki uyuşturucu çetesiyle bağlantılı olduğunu belirlemiş, harekete geçen ekipler, iki ilde düzenledikleri operasyonda katil zanlısı Sinan A'nın da aralarında bulunduğu 6'sı kadın 17 şüpheliyi yakalamıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.