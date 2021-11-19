Konya'da bir kişi yolda bulduğu 5 bin lirayı zabıtaya teslim etti

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde Selahattin Can yolda bulduğu 5 bin lirayı zabıtaya teslim etti.

Can, ilçe merkezinde bir bankanın önünde düşürülen 5 bin lirayı fark etti.

Bir süre paranın sahibini bekleyen Can, kimseye ulaşamayınca parayı Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Zabıta Müdürlüğünce kent hoparlöründen yapılan anons sonucu, belirli bir süre sonra paranın kendisine ait olduğunu belirten Fatih Güven, kuruma geldi.

Yapılan araştırma sonucu parası kendisine teslim edilen Güven, bankanın önünde parayı bulan Selahattin Can ile Zabıta Müdürlüğüne teşekkür etti.

Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürü Talip Karagöz, yaptığı açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımız zaman zaman ehliyet, nüfus cüzdanı, nakdi para ve çanta gibi kayıp eşyaları bulup bize teslim ediyorlar. Bizlerde bulunan eşyaları tutanakla teslim alıp gerek hoparlörden anonsla gerekse de araştırma yaparak kayıp eşyaları sahiplerini bularak teslim ediyoruz." ifadesini kullandı.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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