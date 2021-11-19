Konya'da bir kişi yolda bulduğu 5 bin lirayı zabıtaya teslim etti - Haberler
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Konya'da bir kişi yolda bulduğu 5 bin lirayı zabıtaya teslim etti

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Konya'da bir kişi yolda bulduğu 5 bin lirayı zabıtaya teslim etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde Selahattin Can yolda bulduğu 5 bin lirayı zabıtaya teslim etti.

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde Selahattin Can yolda bulduğu 5 bin lirayı zabıtaya teslim etti.

Can, ilçe merkezinde bir bankanın önünde düşürülen 5 bin lirayı fark etti.

Bir süre paranın sahibini bekleyen Can, kimseye ulaşamayınca parayı Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Zabıta Müdürlüğünce kent hoparlöründen yapılan anons sonucu, belirli bir süre sonra paranın kendisine ait olduğunu belirten Fatih Güven, kuruma geldi.

Yapılan araştırma sonucu parası kendisine teslim edilen Güven, bankanın önünde parayı bulan Selahattin Can ile Zabıta Müdürlüğüne teşekkür etti.

Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürü Talip Karagöz, yaptığı açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımız zaman zaman ehliyet, nüfus cüzdanı, nakdi para ve çanta gibi kayıp eşyaları bulup bize teslim ediyorlar. Bizlerde bulunan eşyaları tutanakla teslim alıp gerek hoparlörden anonsla gerekse de araştırma yaparak kayıp eşyaları sahiplerini bularak teslim ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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