Konya'da bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
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Konya'da bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya'da bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Memur-Sen Konya Şubesi üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin tepki göstererek, suç duyurusunda bulundu.

Memur-Sen Konya Şubesi üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin tepki göstererek, suç duyurusunda bulundu.

Memur-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, beraberinde şube temsilcileriyle Konya Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, bildiriye imza atan emekli amirallerin, kendilerini millet iradesinin üzerinde gördüğünü ve vesayet dönemlerine özlem duyduğunu söyledi.

Bildirinin, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının, milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığın bir işareti olduğunu belirten Karlıer, şöyle konuştu:

"Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerin, aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkes tarafından biliniyor. 'Deniz kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki; bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu, Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur."

"15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz." diyen Karlıer, açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin tarihin kirli sayfalarına gönderileceğini vurguladı.

Karlıer, millet iradesinin yanında, darbeci zihniyetin karşısında durmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."

Karlıer ve beraberindekiler daha sonra bazı internet siteleri ve sosyal medyada yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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