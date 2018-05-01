Bankalara Para Taşıyan Araç Soyuldu! Şifreli Kasadan Bir Çuval Para Çalındı

Konya'da bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracındaki şifreli kasadan 300 ile 500 bin lira arasında para çalındı.

YEMEK MOLASI İÇİN ARACI PARK ETTİLER

Konya merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürağaç Sokak'ta meydana gelen olayda bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracında görevli iki personel yemek molası için aracı park ettikten sonra bir restorana girdi.

PARA DOLU ÇUVALI ALIP KAÇTILAR

Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, kurye aracının önce kaputunu daha sonra da kapılarını açıp içeriye girdi. Daha sonra aracın arka bölümüne geçen şüpheli şahıs, kasada 300 ile 500 bin lira arasında olduğu iddia edilen paraların bulunduğu çuvalı alarak kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yemekten dönen çalışanların araca geldiklerinde paraların çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kurye çalışanlarının ifadesini alarak araçta uzun süre inceleme yaptı. Kurye çalışanı iki personel ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.