Konya'da 7 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesine sevk edildi.

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesine sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'na (35) ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı. Katil zanlısı Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerinin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde dün akşam saatlerinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı.

Konya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Mehmet Altun'un Konya Adliyesi'ne sevk edilmesi öncesi adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik Kuvvet ekipleri ile çok sayıda ekip adliye çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Zanlı Mehmet Altun oluşturulan güvenlik koridorundan adliyeye alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Para isteyen dayısını öldürdü, kendisini böyle savundu: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu
Para isteyen dayısını öldürdü, kendisini böyle savundu: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 18:11:17. #1.14#

title